Quem é Susie Wiles, nomeada por Donald Trump como chefe de gabinete

O presidente recém-eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , anunciou nesta quinta-feira (7) a nomeação de Susie Wiles como chefe de gabinete de seu governo. Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), disse no programa Conexão Record News desta sexta-feira (8) que a escolha de Wiles já era esperada, e que a tendência é que Trump se cerque de “pessoas confiáveis” nesse novo governo.



“Susie Wiles é um desses nomes. Ela teve um papel crucial na vitória eleitoral dele em 2016 e ajudou a blindá-lo, de certa forma, após o episódio do Capitólio , em 6 de janeiro de 2021”, explicou Velasco. “Além disso, nesta campanha, ela foi fundamental como uma das principais estrategistas. Podemos atribuir, em parte, a ela a vitória esmagadora de Trump.”