'Questões fáceis são valiosas': entenda como funciona o método de correção do Enem

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (4), Erik Anderson, professor especialista em legislação educacional e inspeção escolar, explica como funciona o método de correção do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) . Segundo ele, a prova avalia a coeficiência dos estudantes. Por isso, as questões de nível fácil “são valiosas” para garantir uma boa nota. Se o participante erra essas perguntas e acertas as difíceis, o sistema considera que foram “acertos por acaso”, e prejudica a pontuação final. O segundo dia de prova do Enem 2024 será realizado no próximo domingo (10), e contará com 45 perguntas sobre ciências da natureza e 45 sobre matemática.