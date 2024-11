Republicano, Arnold Schwarzenegger declara voto na democrata Kamala Harris

Arnold Schwarzenegger , astro de Hollywood e ex-governador do estado da Califórnia, declarou voto na candidata do partido democrata Kamala Harris, em anúncio feito nesta quarta-feira (30). Mesmo sendo republicano, o astro, que é austríaco, não concordou com o discurso do candidato Donald Trump sobre políticas imigratórias — em que o ex-presidente chamou os EUA de "lata de lixo para o resto do mundo" —, o descrevendo como “antipatriota”. Além disso, Schwarzenegger defendeu que um segundo mandato de Trump tornaria as pessoas mais “furiosas, divididas e odiosas”.



O apoio de pessoas públicas a determinados candidatos reflete a situação das eleições nos EUA , uma vez que a sigla democrata não possui mais a imagem de um “líder”, enquanto os republicanos não conseguem se dissociar do “Trumpismo”, como explicou Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, em entrevista para a RECORD NEWS nesta quinta (31).