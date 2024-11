Sobrinho de Kennedy 'trai' família ao se aliar a Trump e aceitar cargo, analisa professor

Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (15), o professor de relações internacionais Lier Ferreira comentou sobre a escolha de Robert Kennedy Junior para o cargo de secretário de Saúde e Serviços Humanos do governo de Donald Trump . Segundo Ferreira, a nomeação de Kennedy sinaliza uma ruptura na tradição familiar democrata iniciada pelo ex-presidente, John F. Kennedy, tio do novo secretário.



Para Kerry Kennedy — irmã do político nomeado por Trump — Robert "trai" os valores da família ao se unir com o empresário. Como secretário da Saúde e Serviços Humanos, o especialista prevê que Robert Kennedy mantenha seu posicionamento negacionista e as críticas à indústria química.