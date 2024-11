Tesouro Direto: entenda quais são os benefícios e se vale a pena investir nessa modalidade

Entre as diversas formas de investimento , o Tesouro Direto é a “opção com o menor risco de crédito e com capacidade de remuneração maior que a poupança”, afirma Paulo Luives, especialista em investimentos, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (26). Ele explica que a ferramenta permite que a pessoa física acesse de forma mais simples e direta os investimentos de renda física, no caso os títulos públicos . Em setembro, a venda destes títulos somaram mais de R$ 6,7 bilhões.



“Uma coisa interessante dessa modalidade é que existe a liquidez garantida, ou seja, o Tesouro Nacional garante a recompra dos títulos, caso o investidor precise recuperar os recursos”, pontua. Luives também comenta que o imposto de renda recai sobre o rendimento da aplicação. “A cobrança segue uma tabela regressiva, portanto, quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menor será a alíquota”.