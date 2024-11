Trump deve ‘investir pesado’ no primeiro ano de mandato por conta das eleições na Câmara em 2026

Após o partido republicano manter a maioria na Câmara dos EUA e, assim, comandar o Congresso, o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli afirmou, em entrevista a RECORD NEWS, que Donald Trump precisa investir pesado no primeiro ano de governo e implementar as promessas de campanha. Segundo o especialista, em 2026 haverá novas eleições de deputados, o que pode fazer com que os republicanos não tenham mais tanta força na Câmara. “Daqui a dois anos tudo pode mudar. E ele vai precisar negociar com os democratas para aprovar medidas mais pontuais. Porque os republicanos são maioria, mas não ‘supermaioria’, que seria com 60% das cadeiras”, completou.