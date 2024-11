Trump perdoar envolvidos no ataque ao Capitólio sinalizará impunidade nos EUA, diz especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (8), Paulo Velasco, professor de política internacional, afirmou que caso Donald Trump perdoe as pessoas que estiveram no ataque ao Capitólio americano, no dia 6 de janeiro de 2021, será um recado para o mundo e um sinal de impunidade.



Segundo Velasco, o incidente ficará marcado como uma das datas mais tristes da história dos EUA , por marcar uma invasão à “casa do povo”, como os americanos veem o Capitólio, na democracia mais marcante do mundo. Diversos eleitores envolvidos esperam o indulto pelo ataque.