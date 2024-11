Confira as principais propostas de Donald Trump para o novo governo

Novo presidente dos EUA, Donald Trump tem como prioridade o bolso dos americanos. Entre as propostas está o combate à inflação, que há dois anos passou dos históricos 9%. Outro ponto sensível são os impostos altos que atrapalham a economia. O presidente eleito pretende acabar com a taxação sobre as gorjetas. E, para proteger a indústria local, Trump quer cobrar uma tarifa adicional de até 60% sobre os produtos chineses.