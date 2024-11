Vitória de Trump nas eleições pode impactar os tratados climáticos no mundo; entenda

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (11), o especialista em meio ambiente Vitor Vitório comentou a vitória de Donald Trump nas eleições americanas e como isso pode afetar os acordos climáticos. Segundo ele, a política de Trump deve permanecer parecida com a do seu primeiro mandato (de 2017 a 2020), no qual foi responsável por isolar os Estados Unidos de políticas internacionais de cooperação para frear o aquecimento global , como o Acordo de Paris — assinado pelo então presidente Barack Obama, em 2015. Para o especialista, a "vitória de Trump pode impactar o planeta Terra", visto que o acordo permanece em vigência até 2030 e os Estados Unidos, por serem um dos maiores poluentes, podem acabar ditando o futuro do globo, caso tomem ações drásticas.