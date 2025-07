Contagem regressiva para a The Women’s Cup: duelos entre gigantes do futebol feminino terão transmissão ao vivo na RECORD NEWS A menos de duas semanas da estreia, Palmeiras e São Paulo se preparam para enfrentar os desafios internacionais de Racing Louisville (EUA) e Pachuca (MEX) na Arena Barueri Record News|R7 08/07/2025 - 19h05 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h05 ) twitter

The Womne's Cup contará com a narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caíque Resende DIVULGAÇÃO/ RECORD

A espera está chegando ao fim. A contagem regressiva para a edição inaugural da The Women’s Cup no Brasil já começou, e a emoção tomará conta da Arena Barueri, em São Paulo, nos dias 19, 20 e 24 de julho. Os torcedores de todo o país poderão acompanhar cada detalhe dessa disputa histórica com a transmissão ao vivo e exclusiva na TV aberta da RECORD NEWS, a casa do futebol feminino.

A jornada pelo título começa com duas semifinais de tirar o fôlego. No dia 19 de julho, o São Paulo FC encara o Racing Louisville (EUA). No dia 20 de julho, é a vez do Palmeiras medir forças com o Club de Fútbol Pachuca (MEX).

Para garantir que o espectador não perca nenhum lance, a RECORD NEWS preparou uma equipe de primeira linha, com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caíque Resende.

A competição representa um marco para a modalidade no país, servindo como um importante aquecimento para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. “Trazer a The Women’s Cup para cá é uma oportunidade de celebrar essa paixão — pelo futebol — com foco no crescimento do futebol feminino”, afirmou John Paul Reynal, CEO da TWC, sobre a escolha do Brasil como sede.

Não perca a The Women’s Cup nos dias 19, 20 e 24 de julho na tela da RECORD via RECORD NEWS!