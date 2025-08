Bahia enfrenta desafios contra Grêmio e Corinthians Confrontos pela Copa do Brasil e Brasileirão Feminino testam força do time Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 18h49 (Atualizado em 06/08/2025 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Bahia enfrenta o Grêmio na Copa do Brasil e o Corinthians no Brasileirão Feminino.

Felipe Freitas, técnico do time feminino, destaca a importância dos jogos para o clube.

Ele elogia a gestão de Carol Melo, que investe em infraestrutura e profissionais qualificados.

Esta é a primeira vez que o Bahia avança para as quartas de final do Brasileirão Feminino.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Bahia se prepara para enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil nesta quarta-feira (6) e o Corinthians nas quartas de final do Brasileirão Feminino no sábado (9). Em entrevista ao programa Elas com a Bola, Felipe Freitas, técnico do time feminino, destacou a importância desses jogos para solidificar o nome do Bahia no cenário nacional.

Freitas ressaltou que enfrentar grandes equipes como Grêmio e Corinthians representa um desafio significativo para o clube. Ele elogiou a gestão liderada por Carol Melo, que investe em infraestrutura e profissionais qualificados para fortalecer o futebol feminino do Bahia.

O treinador também mencionou que a ambição sempre foi colocar o Bahia entre os clubes de elite do futebol nacional. Após o duelo contra o Grêmio, a expectativa é grande para a partida contra o Corinthians, já que esta é a primeira vez que o Bahia chega a esta fase no Brasileirão Feminino.

Veja também

‌



Clube enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil nesta quarta (6); no mata-mata do Brasileirão, o Bahia duela com o Corinthians, no próximo sábado (9)

Elas com a Bola playlist 1 / 13 Modo teatro Reproduzindo Felipe Freitas, técnico do futebol feminino do Bahia, comenta crescimento do projeto Abraço de Marta em Samir Xaud e incentivo de Arthur Elias: bastidores da conquista da Copa América Gabi Zanotti lamenta situação do gramado da Fazendinha: ‘Prejudica ambas as equipes’ Confira bastidores da vitória da seleção brasileira feminina sobre o Uruguai na Copa América 'Hoje é difícil me derrubar': o emocionante relato da jogadora do São Paulo que superou a depressão Antonia comemora 50 jogos pela seleção brasileira de futebol Paulistão Feminino volta neste fim de semana; RECORD NEWS transmite duelo entre Taubaté e São Paulo Jovem que sonha em jogar futebol pela seleção encontra Milene Domingues, 'rainha das embaixadinhas' Confira a íntegra da disputa pelo terceiro lugar da The Women’s Cup, entre Pachuca e São Paulo 61% dos brasileiros admitem que gastos com futebol afetam as finanças Seleção vence mais uma, mas gol sofrido liga 'sinal de alerta', diz Nayara Inorro Brasileira Edina Alves apita semifinal da Eurocopa feminina Palmeiras enfrenta Racing Louisville na final da The Women's Cup

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!