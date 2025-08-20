Botafogo enfrenta Santos na final da Série A2 do Brasileirão Feminino Equipe carioca retorna à Série A1 e disputa título contra o Santos Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 14h50 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Botafogo e Santos se enfrentam na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

A equipe carioca retorna à Série A1 após vencer o Fortaleza na semifinal.

Duda Basílio destaca a emoção do retorno e o apoio recebido durante a transição para o profissional.

A primeira partida da final ocorre no Rio de Janeiro, seguida pelo jogo em Santos.

O Botafogo garantiu sua vaga na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao chegar à final da Série A2, onde enfrentará o Santos. A primeira partida da decisão ocorrerá no Rio de Janeiro, seguida pelo jogo final em Santos.

Duda Basílio, meia do Botafogo, destacou a emoção do retorno à elite do futebol feminino após a queda no ano anterior. Ela ressaltou o apoio recebido durante sua transição da base para o profissional e a confiança depositada pelo técnico Léo, que a acompanha desde as categorias de base.

Na semifinal, o Botafogo venceu o Fortaleza nos pênaltis, enquanto o Santos assegurou sua vaga contra o Atlético. Basílio prevê uma final intensa, ressaltando a qualidade das duas equipes. “Essa final acho que vai entregar muito. Vai ser um jogo muito brigado”, afirmou Duda Basílio. A primeira partida será na próxima terça-feira no Rio de Janeiro, com o segundo jogo na Vila Belmiro, em Santos.

Qual é a importância da final entre Botafogo e Santos na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino?

A final é importante pois o Botafogo garantiu sua vaga na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao chegar à decisão contra o Santos.

Onde ocorrerão as partidas da final?

A primeira partida da final será no Rio de Janeiro e a segunda partida ocorrerá na Vila Belmiro, em Santos.

Como Duda Basílio se sente em relação ao retorno do Botafogo à elite do futebol feminino?

Duda Basílio expressou grande emoção pelo retorno à elite do futebol feminino, destacando o apoio recebido durante sua transição da base para o profissional e a confiança do técnico Léo.

Quais foram os resultados das semifinais que levaram Botafogo e Santos à final?

Na semifinal, o Botafogo venceu o Fortaleza nos pênaltis, enquanto o Santos assegurou sua vaga contra o Atlético.

