Botafogo enfrenta Santos na final da Série A2 do Brasileirão Feminino
Equipe carioca retorna à Série A1 e disputa título contra o Santos
O Botafogo garantiu sua vaga na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao chegar à final da Série A2, onde enfrentará o Santos. A primeira partida da decisão ocorrerá no Rio de Janeiro, seguida pelo jogo final em Santos.
Duda Basílio, meia do Botafogo, destacou a emoção do retorno à elite do futebol feminino após a queda no ano anterior. Ela ressaltou o apoio recebido durante sua transição da base para o profissional e a confiança depositada pelo técnico Léo, que a acompanha desde as categorias de base.
Na semifinal, o Botafogo venceu o Fortaleza nos pênaltis, enquanto o Santos assegurou sua vaga contra o Atlético. Basílio prevê uma final intensa, ressaltando a qualidade das duas equipes. “Essa final acho que vai entregar muito. Vai ser um jogo muito brigado”, afirmou Duda Basílio. A primeira partida será na próxima terça-feira no Rio de Janeiro, com o segundo jogo na Vila Belmiro, em Santos.
Qual é a importância da final entre Botafogo e Santos na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino?
A final é importante pois o Botafogo garantiu sua vaga na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao chegar à decisão contra o Santos.
Onde ocorrerão as partidas da final?
A primeira partida da final será no Rio de Janeiro e a segunda partida ocorrerá na Vila Belmiro, em Santos.
Como Duda Basílio se sente em relação ao retorno do Botafogo à elite do futebol feminino?
Duda Basílio expressou grande emoção pelo retorno à elite do futebol feminino, destacando o apoio recebido durante sua transição da base para o profissional e a confiança do técnico Léo.
Quais foram os resultados das semifinais que levaram Botafogo e Santos à final?
Na semifinal, o Botafogo venceu o Fortaleza nos pênaltis, enquanto o Santos assegurou sua vaga contra o Atlético.
