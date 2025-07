Brasil estreia com vitória na Copa América enquanto Eurocopa define quartas de final Seleção brasileira vence Venezuela; Eurocopa terá confrontos decisivos em julho Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h32 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h32 ) twitter

Saiba quais foram os resultados da Copa América e definições das quartas de final da Eurocopa

O programa ELAS COM A BOLA, transmitido pela RECORD NEWS, destacou a estreia vitoriosa da seleção brasileira na Copa América, vencendo a Venezuela por 2 a 0. Na primeira rodada do torneio sul-americano, Equador e Uruguai empataram em 2 a 2 e o Chile superou o Peru por 3 a 0. No Grupo B, o Paraguai venceu a Bolívia por 4 a 0. A Argentina ainda aguarda para estrear na competição.

Na Eurocopa, foram definidos os confrontos das quartas de final, que ocorrerão entre os dias 16 e 19 de julho, todas às 16h. As partidas serão Noruega contra Itália, Suécia contra Inglaterra, Espanha contra Suíça e França contra Alemanha. O ELAS COM A BOLA continuará acompanhando todos os detalhes dessas competições para manter seus espectadores bem informados.

