Brasil Ladies Cup anuncia quinta edição e adota formato mata-mata
Torneio será realizado em São Paulo entre os dias 16 e 19 de outubro
A quinta edição da Brasil Ladies Cup ocorrerá entre os dias 16 e 19 de outubro em São Paulo. Pela primeira vez, o torneio de futebol feminino adotará o formato mata-mata, começando diretamente pelas semifinais. Grêmio, Palmeiras e Peñarol já confirmaram participação no evento.
Diferente dos anos anteriores, não haverá divisão em grupos. Após as semifinais, haverá disputa pelo terceiro lugar antes da final. A premiação continua a mesma: R$ 50 mil para a campeã e R$ 30 mil para a vice-campeã.
Na última edição, realizada em dezembro de 2024, o Grêmio venceu o Bahia para conquistar o título. Este ano, a presença do Palmeiras promete elevar o nível das partidas.
Assista ao vídeo - Brasil Ladies Cup anuncia quinta edição com participação de Grêmio, Peñarol e Palmeiras
