Brasil Ladies Cup anuncia quinta edição e adota formato mata-mata Torneio será realizado em São Paulo entre os dias 16 e 19 de outubro Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h39 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A quinta edição da Brasil Ladies Cup ocorrerá de 16 a 19 de outubro em São Paulo.

O torneio adotará o formato mata-mata, começando diretamente pelas semifinais.

Grêmio, Palmeiras e Peñarol já confirmaram participação no evento.

A premiação será de R$ 50 mil para a campeã e R$ 30 mil para a vice-campeã.

Brasil Ladies Cup anuncia quinta edição com participação de Grêmio, Peñarol e Palmeiras

A quinta edição da Brasil Ladies Cup ocorrerá entre os dias 16 e 19 de outubro em São Paulo. Pela primeira vez, o torneio de futebol feminino adotará o formato mata-mata, começando diretamente pelas semifinais. Grêmio, Palmeiras e Peñarol já confirmaram participação no evento.

Diferente dos anos anteriores, não haverá divisão em grupos. Após as semifinais, haverá disputa pelo terceiro lugar antes da final. A premiação continua a mesma: R$ 50 mil para a campeã e R$ 30 mil para a vice-campeã.

Na última edição, realizada em dezembro de 2024, o Grêmio venceu o Bahia para conquistar o título. Este ano, a presença do Palmeiras promete elevar o nível das partidas.

Perguntas e Respostas

Quando e onde ocorrerá a Brasil Ladies Cup deste ano?

‌



A Brasil Ladies Cup ocorrerá entre os dias 16 e 19 de outubro em São Paulo.

Qual é a principal mudança no formato da Brasil Ladies Cup em sua quinta edição?

‌



Pela primeira vez, a Brasil Ladies Cup adotará o formato mata-mata, começando diretamente pelas semifinais, sem divisão em grupos.

Quais clubes já confirmaram participação na Brasil Ladies Cup 2023?

‌



Grêmio, Palmeiras e Peñarol já confirmaram participação no evento.

Qual é a premiação para as equipes na Brasil Ladies Cup?

A premiação é de R$ 50 mil para a campeã e R$ 30 mil para a vice-campeã.

Assista ao vídeo - Brasil Ladies Cup anuncia quinta edição com participação de Grêmio, Peñarol e Palmeiras

