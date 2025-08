Brasil vence Copa América Feminina em final eletrizante Seleção conquista nono título após superar Colômbia nos pênaltis Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A seleção brasileira feminina vence a Copa América, conquistando seu nono título ao superar a Colômbia.

A final foi emocionante, terminando em 4 a 4 e decidida nos pênaltis.

Marta foi eleita a melhor jogadora da final e Amanda Gutierrez foi a artilheira do torneio.

Técnico Arthur Elias motivou a equipe com um discurso inspirador antes da partida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A seleção brasileira feminina de futebol conquistou seu nono título da Copa América ao vencer a Colômbia em uma final eletrizante no Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador. A partida terminou empatada em 4 a 4 no tempo regulamentar e foi decidida nos pênaltis. Marta brilhou como a melhor jogadora da final, enquanto Amanda Gutierrez destacou-se como artilheira do torneio.

Nos bastidores, o técnico Arthur Elias motivou as jogadoras com um discurso inspirador, enfatizando a concentração e o foco na estratégia de jogo. Antes do início da partida, Samir Xaud, novo presidente da CBF, visitou a equipe e foi calorosamente recebido por Marta.

Durante o confronto, a seleção demonstrou determinação com Marta marcando um dos gols fundamentais para liderar a equipe. A vitória nos pênaltis consolidou a supremacia do Brasil no futebol feminino sul-americano.

Veja também

‌



Clube enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil nesta quarta (6); no mata-mata do Brasileirão, o Bahia duela com o Corinthians, no próximo sábado (9)

Elas com a Bola playlist 1 / 13 Modo teatro Reproduzindo Felipe Freitas, técnico do futebol feminino do Bahia, comenta crescimento do projeto Abraço de Marta em Samir Xaud e incentivo de Arthur Elias: bastidores da conquista da Copa América Gabi Zanotti lamenta situação do gramado da Fazendinha: ‘Prejudica ambas as equipes’ Confira bastidores da vitória da seleção brasileira feminina sobre o Uruguai na Copa América 'Hoje é difícil me derrubar': o emocionante relato da jogadora do São Paulo que superou a depressão Antonia comemora 50 jogos pela seleção brasileira de futebol Paulistão Feminino volta neste fim de semana; RECORD NEWS transmite duelo entre Taubaté e São Paulo Jovem que sonha em jogar futebol pela seleção encontra Milene Domingues, 'rainha das embaixadinhas' Confira a íntegra da disputa pelo terceiro lugar da The Women’s Cup, entre Pachuca e São Paulo 61% dos brasileiros admitem que gastos com futebol afetam as finanças Seleção vence mais uma, mas gol sofrido liga 'sinal de alerta', diz Nayara Inorro Brasileira Edina Alves apita semifinal da Eurocopa feminina Palmeiras enfrenta Racing Louisville na final da The Women's Cup

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!