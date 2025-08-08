Brasileiros brilham na indicação à Bola de Ouro no futebol feminino Arthur Elias, Marta e Amanda Gutierres são destaques na premiação Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 19h56 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A revista France Football anunciou indicados à Bola de Ouro de 2025 com três brasileiros em destaque no futebol feminino.

Marta compete pelo prêmio de melhor jogadora, mantendo sua trajetória vitoriosa no futebol.

Amanda Gutierrez, conhecida como Gutigol, recebe sua primeira indicação após brilhar na Copa América e no Palmeiras.

Arthur Elias, técnico da seleção feminina desde 2023, é indicado ao prêmio Johan Cruyff após conquistar a Copa América.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A revista France Football anunciou os indicados à Bola de Ouro de 2025, com três brasileiros se destacando no futebol feminino. Marta, Amanda Gutierres e Arthur Elias representam o Brasil na premiação internacional.

Marta, do Orlando Pride, compete novamente pelo prêmio de melhor jogadora, mantendo sua trajetória vitoriosa no futebol mundial. Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras conhecida como Gutigol, recebe sua primeira indicação após brilhar na Copa América e no clube paulista.

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina desde 2023, é indicado ao prêmio Johan Cruyff de melhor técnico. Sob seu comando, a seleção conquistou a Copa América recentemente.

Essas indicações sublinham o talento brasileiro no cenário internacional do futebol feminino, destacando tanto veteranos consagrados quanto novas promessas do esporte.

