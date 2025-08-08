Brasileiros brilham na indicação à Bola de Ouro no futebol feminino
Arthur Elias, Marta e Amanda Gutierres são destaques na premiação
A revista France Football anunciou os indicados à Bola de Ouro de 2025, com três brasileiros se destacando no futebol feminino. Marta, Amanda Gutierres e Arthur Elias representam o Brasil na premiação internacional.
Marta, do Orlando Pride, compete novamente pelo prêmio de melhor jogadora, mantendo sua trajetória vitoriosa no futebol mundial. Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras conhecida como Gutigol, recebe sua primeira indicação após brilhar na Copa América e no clube paulista.
Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina desde 2023, é indicado ao prêmio Johan Cruyff de melhor técnico. Sob seu comando, a seleção conquistou a Copa América recentemente.
Essas indicações sublinham o talento brasileiro no cenário internacional do futebol feminino, destacando tanto veteranos consagrados quanto novas promessas do esporte.
