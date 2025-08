Carla Alves supera a depressão e planeja futuro como técnica Jogadora do São Paulo fala sobre saúde mental e seus planos na carreira Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h30 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Carla Alves, meia do São Paulo, supera a depressão e planeja ser técnica após encerrar a carreira.

A jogadora enfrentou a depressão em 2019 e 2023, mantendo acompanhamento psicológico constante.

Ela destaca a importância da saúde mental no futebol feminino e já possui a licença B da CBF.

Carla se adaptou rapidamente ao São Paulo, encontrando apoio nas companheiras e se inspira em Cristiano Ronaldo.

'Hoje é difícil me derrubar': o emocionante relato da jogadora do São Paulo que superou a depressão

Carla Alves, meia do São Paulo, compartilhou sua experiência de superação da depressão e revelou seu desejo de se tornar técnica após encerrar sua carreira como jogadora. Aos 25 anos, Carla enfrentou a depressão duas vezes, em 2019, enquanto jogava pelo Palmeiras, e em 2023, no Real Brasília. Atualmente, ela mantém acompanhamento psicológico contínuo.

Carla destacou a importância do cuidado com a saúde mental no futebol feminino, mencionando que a maioria de suas colegas também busca apoio psicológico. Ela ressaltou que no São Paulo, o tema é tratado com seriedade. Além disso, Carla já possui a licença B da CBF, que a habilita a treinar categorias de base, e planeja continuar seus estudos para alcançar licenças superiores.

Desde que chegou ao São Paulo em janeiro, Carla se adaptou rapidamente ao novo ambiente, encontrando apoio nas companheiras de equipe. Ela também mencionou Cristiano Ronaldo como uma grande inspiração no esporte, enquanto sua mãe é a figura que mais admira fora dos campos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!