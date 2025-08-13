Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina definidos
Bahia enfrenta Atlético-MG; São Paulo encara Flamengo
A CBF realizou o sorteio para definir as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Os jogos contarão com formato único e decisão por pênaltis em caso de empate. Entre os duelos definidos estão Bahia contra Atlético-MG e Internacional enfrentando Fluminense.
O emocionante confronto entre São Paulo e Flamengo promete ser um dos mais equilibrados desta fase. Outros embates incluem Corinthians contra Gurias Coloradas, Bragantino versus Atlético Piauiense, Palmeiras enfrentando América-MG, Sport jogando contra Realidade Jovem e Ferroviária medindo forças com Vitória.
As partidas estão previstas para começar em 17 de setembro, com a CBF ainda devendo divulgar a tabela detalhada com datas e horários específicos.
