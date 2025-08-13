Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina definidos Bahia enfrenta Atlético-MG; São Paulo encara Flamengo Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 20h46 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CBF realizou o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

Os confrontos incluem Bahia x Atlético-MG e São Paulo x Flamengo, entre outros.

As partidas terão formato único e decisão por pênaltis em caso de empate.

Os jogos estão marcados para começar em 17 de setembro, com detalhes a serem divulgados.

A CBF realizou o sorteio para definir as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Os jogos contarão com formato único e decisão por pênaltis em caso de empate. Entre os duelos definidos estão Bahia contra Atlético-MG e Internacional enfrentando Fluminense.

O emocionante confronto entre São Paulo e Flamengo promete ser um dos mais equilibrados desta fase. Outros embates incluem Corinthians contra Gurias Coloradas, Bragantino versus Atlético Piauiense, Palmeiras enfrentando América-MG, Sport jogando contra Realidade Jovem e Ferroviária medindo forças com Vitória.

As partidas estão previstas para começar em 17 de setembro, com a CBF ainda devendo divulgar a tabela detalhada com datas e horários específicos.

Quais são as partidas definidas nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina?

As partidas definidas incluem Bahia contra Atlético-MG, São Paulo enfrentando Flamengo, Internacional contra Fluminense, Corinthians contra Gurias Coloradas, Bragantino versus Atlético Piauiense, Palmeiras enfrentando América-MG, Sport jogando contra Realidade Jovem e Ferroviária medindo forças com Vitória.

Qual é o formato das partidas nas oitavas de final?

As partidas contarão com formato único e decisão por pênaltis em caso de empate.

Quando estão previstas as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina?

As partidas estão previstas para começar em 17 de setembro.

A CBF irá divulgar mais informações sobre as partidas?

Sim, a CBF ainda deve divulgar a tabela detalhada com datas e horários específicos.

