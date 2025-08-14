Corinthians vence Ferroviária no retorno ao Pacaembu Brabas superam Ferroviária por 2 a 0 com gols de Dayana Rodríguez e Carol Nogueira Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Corinthians vence Ferroviária por 2 a 0 no Pacaembu, mantendo a liderança no Campeonato Paulista Feminino.

Dayana Rodríguez e Carol Nogueira marcam os gols da vitória.

Ferroviária, apesar de ser o segundo melhor ataque, teve dificuldades em converter chances em gols.

A partida foi a primeira no Brasil a utilizar tecnologia que transmite a visão da árbitra em tempo real.

O Corinthians garantiu uma vitória por 2 a 0 contra a Ferroviária na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino, consolidando sua liderança na competição. A partida marcou o retorno das Brabas ao Estádio do Pacaembu após reformas, proporcionando um momento nostálgico para os torcedores.

A venezuelana Dayana Rodríguez abriu o placar com seu primeiro gol pelo Corinthians. No segundo tempo, Carol Nogueira ampliou a vantagem, elevando o total de gols do Corinthians no campeonato para 16, o melhor ataque da competição até agora.

Apesar de possuir o segundo melhor ataque do torneio, a Ferroviária encontrou dificuldades para converter suas oportunidades em gols. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro após um empate sem gols na primeira partida.

A partida também foi histórica por ser a primeira no Brasil a utilizar tecnologia que transmite a visão da árbitra em tempo real, trazendo uma nova perspectiva para a arbitragem. Ambas as equipes jogaram com escalações alternativas devido aos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentará o Bahia na próxima fase nacional.

Qual foi o resultado da partida entre Corinthians e Ferroviária?

O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0 na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Quem foram os responsáveis pelos gols do Corinthians na partida?

Os gols do Corinthians foram marcados pela venezuelana Dayana Rodríguez e por Carol Nogueira.

Qual foi a importância da partida além do resultado?

A partida foi histórica por ser a primeira no Brasil a utilizar tecnologia que transmite a visão da árbitra em tempo real.

Como a Ferroviária se saiu na partida e quais são seus próximos desafios?

Apesar de ter o segundo melhor ataque do torneio, a Ferroviária teve dificuldades para converter suas oportunidades em gols e se prepara para enfrentar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro.

Venezuelana Dayana Rodríguez marcou o primeiro gol dela pelas Brabas e foi um dos destaques da vitória sobre a Ferroviária

