Corinthians vence Ferroviária no retorno ao Pacaembu
Brabas superam Ferroviária por 2 a 0 com gols de Dayana Rodríguez e Carol Nogueira
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O Corinthians garantiu uma vitória por 2 a 0 contra a Ferroviária na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino, consolidando sua liderança na competição. A partida marcou o retorno das Brabas ao Estádio do Pacaembu após reformas, proporcionando um momento nostálgico para os torcedores.
A venezuelana Dayana Rodríguez abriu o placar com seu primeiro gol pelo Corinthians. No segundo tempo, Carol Nogueira ampliou a vantagem, elevando o total de gols do Corinthians no campeonato para 16, o melhor ataque da competição até agora.
Apesar de possuir o segundo melhor ataque do torneio, a Ferroviária encontrou dificuldades para converter suas oportunidades em gols. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro após um empate sem gols na primeira partida.
A partida também foi histórica por ser a primeira no Brasil a utilizar tecnologia que transmite a visão da árbitra em tempo real, trazendo uma nova perspectiva para a arbitragem. Ambas as equipes jogaram com escalações alternativas devido aos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentará o Bahia na próxima fase nacional.
Qual foi o resultado da partida entre Corinthians e Ferroviária?
O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0 na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Quem foram os responsáveis pelos gols do Corinthians na partida?
Os gols do Corinthians foram marcados pela venezuelana Dayana Rodríguez e por Carol Nogueira.
Qual foi a importância da partida além do resultado?
A partida foi histórica por ser a primeira no Brasil a utilizar tecnologia que transmite a visão da árbitra em tempo real.
Como a Ferroviária se saiu na partida e quais são seus próximos desafios?
Apesar de ter o segundo melhor ataque do torneio, a Ferroviária teve dificuldades para converter suas oportunidades em gols e se prepara para enfrentar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro.
