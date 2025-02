“É um time ambicioso, e eu precisava disso neste momento da minha carreira”, confessa a jogadora do São Paulo Karla Alves ao Elas Com a Bola Em conversa com Mary Silvestre, Nayara Inorro e Matheus Teixeira, atleta falou sobre o início no clube e seus planos no futebol; saiba mais Elas com a Bola|R7 07/02/2025 - 18h38 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h38 ) twitter

O Elas Com a Bola entrevistou a nova contratada do São Paulo, a jogadora Karla Alves Reprodução/Instagram

Na última quinta-feira (6), o programa Elas Com a Bola recebeu Karla Alves, um dos novos reforços do São Paulo para a temporada de 2025. A meia conversou com Mary Silvestre, Nayara Inorro e Matheus Teixeira sobre sua chegada ao clube, os desafios para este ano e a competitividade do futebol paulista.

Apesar de jovem, Karla já acumula passagens por grandes clubes como Palmeiras, Santos e Grêmio. Agora, vestindo a camisa do Tricolor Paulista, a jogadora destacou sua motivação e os objetivos traçados para o novo ciclo “Cheguei ao São Paulo para somar. Meus objetivos e os do clube estão alinhados. É um time ambicioso, e eu precisava disso neste momento da minha carreira. Temos entre quatro e cinco competições no ano, e tenho certeza de que podemos ir longe em todas elas”, afirmou.

O bom desempenho da meia despertou interesse de diversas equipes, mas foi o projeto apresentado pelo São Paulo que mais chamou sua atenção “Recebei algumas propostas, mas desde o início ficou claro que o São Paulo era a melhor escolha. Além da ambição do clube, vejo aqui uma oportunidade e um espelho para que eu possa chegar à Seleção brasileira”, destacou a atleta.

Com planos de defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2027, a atleta acredita que o São Paulo pode ser um passo importante para essa conquista “Estar aqui me coloca mais próxima de uma convocação. Espero que minha performance em campo chame atenção e que, quem sabe, eu possa estar lá ajudando o Brasil em 2027. Seria um enorme prazer”, projetou.

O São Paulo terá um calendário exigente em 2025, com compromissos na Libertadores, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e, possivelmente, na Supercopa. Para encarar esse desafio, a pré-temporada tem sido intensa “Nos apresentamos um pouco mais cedo devido à possibilidade de jogar a Supercopa. Essa preparação é essencial para o restante da temporada. Está sendo muito intensa e dolorosa, mas faz parte. Durante a carreira, passamos por diferentes pré-temporadas, e essa não está sendo diferente”, relatou.

Por fim, o clube optou por uma reformulação pontual no elenco, mantendo a base da equipe. Para Karla, isso facilita a adaptação “As mudanças foram pontuais, o que é importante para manter um ideal de jogo. Já conhecia boa parte das jogadoras, algumas inclusive já foram minhas companheiras. Como meio-campista, estou me adaptando ao estilo do treinador Piana e à identidade do São Paulo. Mas já tive rodagem suficiente para me adaptar, eu digo que temos que ser camaleão no esporte”.

Veja essa e outras entrevistas no site oficial do Elas Com a Bola.

