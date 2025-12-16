‘É uma marca importante’, diz Andressinha ao completar 100 jogos com o Palmeiras Jogadora recebeu um quadro que simboliza a marca na final do Paulistão Feminino, que consagrou o time bicampeão da competição

A meio-campista Andressinha completou 100 jogos com a camisa do Palmeiras, durante o jogo que deu ao time o título do Paulistão Feminino 2025. Na final da competição, a jogadora recebeu das mãos da presidente do Verdão, Leila Pereira, e do diretor-executivo de futebol feminino, Alberto Simão, um quadro que simboliza a marca.

Andressinha chegou ao elenco alviverde em 2022, após sair do rival Corinthians e, agora, comemora em cima das Brabas a conquista do bicampeonato paulista para as Palestrinas. “Eu tô muito feliz, é uma marca importante com a camisa do Palmeiras”, disse a atleta.

