Fluminense aposta em Saulo Silva para liderar futebol feminino Saulo Silva assume o comando das Guerreiras do Fluzão em busca de novos triunfos Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h29 )

Fluminense anuncia Saulo Silva como técnico do futebol feminino

O Fluminense anunciou Saulo Silva como o novo técnico de sua equipe feminina de futebol, visando sucesso no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Anteriormente auxiliar técnico no Al Qadisiyah, na Arábia Saudita, Saulo também atuou como preparador físico no Santos, Flamengo e Botafogo.

Com experiência relevante no futebol feminino, Saulo substitui Hoffman Tulio, que deixou o cargo em junho após quase três anos. Sob sua liderança, as Guerreiras do Fluzão esperam replicar o sucesso das categorias de base, incluindo o vice-campeonato da Série A2 de 2023.

Matheus Teixeira, apresentador do RECORD News Elas com a Bola, destacou que a familiaridade de Saulo com a modalidade pode facilitar sua adaptação ao novo papel. A expectativa é que ele traga inovações e promova ajustes internos para fortalecer a equipe nos próximos desafios.

