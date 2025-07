Isadora Dossena faz história com gol de falta no Paulistão Sub-15 Goleira da Ferroviária se destaca em partida contra o Santo André Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h10 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h10 ) twitter

Aprova, Rogério Ceni? Goleira faz golaço de falta no Paulistão sub-15; assista

A goleira Isadora Dossena, do time da Ferroviária, fez história ao marcar um gol de falta em uma partida contra o Santo André pelo Paulistão Sub-15. Este foi o primeiro gol desse tipo registrado por uma goleira na história do clube de Araraquara.

O feito ocorreu durante um jogo das categorias de base, onde Isadora impressionou com sua precisão e habilidade na cobrança. “Foi espetacular”, comentaram sobre a cobrança que abriu o placar para as guerreirinhas grenás. A comparação com o ex-goleiro Rogério Ceni, famoso por seus gols de falta, foi inevitável. A jovem goleira já é vista como uma promessa no futebol feminino.

