Orlando Pride contrata Lizbeth Ovalle por valor recorde no futebol feminino

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lizbeth Ovalle é contratada pelo Orlando Pride por US$ 1,5 milhão.

Contrato válido até 2027, com possibilidade de extensão até 2028.

Antes de se juntar ao Orlando Pride, Ovalle jogará pela Liga Mexicana contra o Barcelona.

Ela estava no Tigres, onde conquistou seis títulos e se destacou como artilheira.

Lizbeth Ovalle foi contratada pelo Orlando Pride por uma taxa recorde de US$ 1,5 milhão, equivalente a cerca de R$ 8,6 milhões. O contrato da atacante mexicana com o clube americano é válido até 2027, com possibilidade de extensão até 2028.

Antes de se juntar ao Orlando Pride, Ovalle participará do duelo das estrelas da Liga Mexicana, enfrentando o Barcelona em 22 de agosto. O clube espanhol também demonstrou interesse em sua contratação.

Desde 2017, Ovalle jogava pelo Tigres, onde conquistou seis títulos da liga e se destacou como uma das maiores artilheiras do clube. Sua transferência para o Orlando Pride marca um novo recorde no futebol feminino.

