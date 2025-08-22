Orlando Pride contrata Lizbeth Ovalle por valor recorde no futebol feminino
Atacante mexicana assina contrato até 2027 com clube dos EUA
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Lizbeth Ovalle foi contratada pelo Orlando Pride por uma taxa recorde de US$ 1,5 milhão, equivalente a cerca de R$ 8,6 milhões. O contrato da atacante mexicana com o clube americano é válido até 2027, com possibilidade de extensão até 2028.
Antes de se juntar ao Orlando Pride, Ovalle participará do duelo das estrelas da Liga Mexicana, enfrentando o Barcelona em 22 de agosto. O clube espanhol também demonstrou interesse em sua contratação.
Desde 2017, Ovalle jogava pelo Tigres, onde conquistou seis títulos da liga e se destacou como uma das maiores artilheiras do clube. Sua transferência para o Orlando Pride marca um novo recorde no futebol feminino.
