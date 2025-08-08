Partida de futebol no Amazonas é interrompida por ataque de abelhas
Jogo entre Penharol e Itarumã é paralisado após ataque de abelhas em Itacoatiara
Durante uma partida do campeonato amazonense feminino entre Penharol e Itarumã, em Itacoatiara, um ataque de abelhas interrompeu o jogo. O incidente aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando jogadoras e a arbitragem se deitaram no gramado para se proteger.
O ocorrido foi capturado pela transmissão oficial do Penharol, que era o time mandante. Apesar do susto, não houve feridos, e a pausa durou cerca de cinco minutos. Após o reinício da partida, o Pehnarol venceu por 5 a 0.
