Partida de futebol no Amazonas é interrompida por ataque de abelhas Jogo entre Penharol e Itarumã é paralisado após ataque de abelhas em Itacoatiara Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h00 )

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante uma partida do campeonato amazonense feminino entre Penharol e Itarumã, em Itacoatiara, um ataque de abelhas interrompeu o jogo. O incidente aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando jogadoras e a arbitragem se deitaram no gramado para se proteger.

O ocorrido foi capturado pela transmissão oficial do Penharol, que era o time mandante. Apesar do susto, não houve feridos, e a pausa durou cerca de cinco minutos. Após o reinício da partida, o Pehnarol venceu por 5 a 0.

