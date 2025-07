Petrobras renova contrato histórico para futebol feminino com a Federação Paulista Investimento de R$ 50 milhões até 2025 visa fortalecer a modalidade no Brasil Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h23 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arsenal pode fazer a contratação mais cara do futebol feminino com a atacante Olivia Smith

A PETROBRAS anunciou a renovação de seu contrato com a Federação Paulista de Futebol, focando no desenvolvimento do futebol feminino até 2025. Este acordo histórico prevê um investimento de R$ 50 milhões, consolidando-se como o maior patrocínio já feito na modalidade no país.

Durante o evento que marcou a renovação, estiveram presentes representantes da PETROBRAS, da federação, além de atletas e diretoras. A parceria abrange não apenas competições, mas também iniciativas fora dos campos, como workshops para narradoras e programas de formação para treinadoras. Um dos destaques é a imersão na La Liga, na Espanha, proporcionando uma troca internacional de experiências.

Além disso, a PETROBRAS está envolvida na reestruturação de um centro de treinamento em Araraquara, em colaboração com a Funda Esporte. Este projeto visa oferecer um ambiente seguro para o desenvolvimento integral das jogadoras e profissionais do esporte.

O evento também incluiu uma partida do Paulistão Feminino, onde o Taubaté venceu o Santos por 2 a 0. A goleira Iolanda foi destaque ao marcar um dos gols de pênalti, garantindo a vitória do Taubaté em um jogo polêmico devido à arbitragem.

‌



Assista ao vídeo - Arsenal pode fazer a contratação mais cara do futebol feminino com a atacante Olivia Smith

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!