Regiane Santos deixa o Sport Recife após rebaixamento Treinadora sai após três anos de conquistas; clube busca reestruturação Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h59 )

Regiane Santos encerrou sua trajetória no comando do Sport Recife. Após três anos à frente da equipe feminina, a treinadora foi desligada após o time ser rebaixado na Série A1 do Campeonato Brasileiro, sem conseguir vitórias. Durante sua gestão, Regiane levou o time a dois acessos à elite nacional e conquistou três títulos pernambucanos.

O clube expressou gratidão pela dedicação e profissionalismo de Regiane. No entanto, a decisão de sua saída foi motivada pelos resultados insatisfatórios no campeonato nacional. Comentaristas do programa Elas com a Bola discutiram as causas do desempenho do time, apontando a falta de investimento e planejamento como fatores críticos.

A saída de Regiane marca o início de uma nova fase para o futebol feminino do Sport Recife, que agora busca um novo treinador e melhorias no elenco para futuras competições.

