Santos supera Palmeiras em clássico do Paulistão Feminino

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 no cl\u00e1ssico do Paulist\u00e3o Feminino.

A partida foi decidida logo no in\u00edcio, com um gol de Pardal aos quatro minutos.

A goleira Tain\u00e1, do Palmeiras, cometeu um erro que contribuiu para a derrota.

Com a vit\u00f3ria, o Santos ocupa a sexta posi\u00e7\u00e3o e o Palmeiras continua em terceiro lugar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 em um clássico emocionante pelo Campeonato Paulista Feminino, realizado na Arena Barueri. A partida marcou a sexta rodada da competição e foi decidida logo aos quatro minutos de jogo, quando a goleira Tainá, do Palmeiras, escorregou, permitindo que Pardal marcasse para o time santista.

Apesar de entrar com um time reserva devido às quartas de final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tentou reagir com diversas substituições feitas pelo técnico Camilo Orlando, incluindo a entrada de Amanda Gutierrez. No entanto, as palmeirenses não conseguiram superar a defesa sólida do Santos.

Com esta vitória, o Santos ocupa agora a sexta posição no campeonato, enquanto o Palmeiras permanece na terceira colocação. A próxima rodada do Paulistão começa na terça-feira com a Ferroviária enfrentando o São Paulo em Araraquara.

Qual foi o resultado do clássico entre Santos e Palmeiras no Campeonato Paulista Feminino?

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0.

‌



Como o gol do Santos foi marcado na partida?

O gol foi marcado por Pardal logo aos quatro minutos do jogo, após um erro da goleira Tainã do Palmeiras.

Qual foi a estratégia do Palmeiras durante a partida?

O Palmeiras entrou com um time reserva devido às quartas de final do Campeonato Brasileiro e fez várias substituições na tentativa de reagir, incluindo a entrada de Amanda Gutierrez.

‌



Qual é a situação das equipes na tabela após essa partida?

Com a vitória, o Santos ocupa a sexta posição, enquanto o Palmeiras permanece na terceira posição do campeonato.

‌



