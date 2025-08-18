Santos supera Palmeiras em clássico do Paulistão Feminino
Erro da goleira Tainá garante vitória santista por 1 a 0 na Arena Barueri
O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 em um clássico emocionante pelo Campeonato Paulista Feminino, realizado na Arena Barueri. A partida marcou a sexta rodada da competição e foi decidida logo aos quatro minutos de jogo, quando a goleira Tainá, do Palmeiras, escorregou, permitindo que Pardal marcasse para o time santista.
Apesar de entrar com um time reserva devido às quartas de final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tentou reagir com diversas substituições feitas pelo técnico Camilo Orlando, incluindo a entrada de Amanda Gutierrez. No entanto, as palmeirenses não conseguiram superar a defesa sólida do Santos.
Com esta vitória, o Santos ocupa agora a sexta posição no campeonato, enquanto o Palmeiras permanece na terceira colocação. A próxima rodada do Paulistão começa na terça-feira com a Ferroviária enfrentando o São Paulo em Araraquara.
Qual foi o resultado do clássico entre Santos e Palmeiras no Campeonato Paulista Feminino?
O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0.
Como o gol do Santos foi marcado na partida?
O gol foi marcado por Pardal logo aos quatro minutos do jogo, após um erro da goleira Tainã do Palmeiras.
Qual foi a estratégia do Palmeiras durante a partida?
O Palmeiras entrou com um time reserva devido às quartas de final do Campeonato Brasileiro e fez várias substituições na tentativa de reagir, incluindo a entrada de Amanda Gutierrez.
Qual é a situação das equipes na tabela após essa partida?
Com a vitória, o Santos ocupa a sexta posição, enquanto o Palmeiras permanece na terceira posição do campeonato.
