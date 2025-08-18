São Paulo supera Realidade Jovem com gol de Karla Alves Tricolor vence por 1 a 0 no Paulistão Feminino em Cotia Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA São Paulo vence o Realidade Jovem por 1 a 0 no Paulistão Feminino.

Gol decisivo foi marcado por Karla Alves em cobrança de falta.

Realidade Jovem teve forte resistência defensiva, dificultando as ações ofensivas do Tricolor.

Com a vitória, São Paulo permanece entre os quatro primeiros do campeonato, enquanto o Realidade Jovem continua na última posição.

O São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0 em Cotia, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino. O gol decisivo foi marcado por Karla Alves em cobrança de falta.

A partida foi marcada pela forte resistência defensiva do Realidade Jovem, que dificultou as ações ofensivas do São Paulo durante todo o primeiro tempo. Apesar das dificuldades, a equipe tricolor garantiu a vitória com um gol de bola parada.

Com esse resultado, o São Paulo se mantém entre os quatro primeiros colocados do campeonato, enquanto o Realidade Jovem segue na última posição com apenas um ponto. O técnico Thiago Viana optou por escalar um time alternativo, já pensando no próximo confronto contra a Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo destacou o talento de Karla Alves, que além de garantir a vitória, mostrou sua habilidade em cobranças de falta, inspirada por seu pai, também ex-jogador e batedor de faltas.

Qual foi o resultado do jogo entre São Paulo e Realidade Jovem no Campeonato Paulista Feminino?

O São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0.

Quem marcou o gol da vitória do São Paulo?

Karla Alves marcou o gol decisivo em uma cobrança de falta.

Como foi a estratégia defensiva do Realidade Jovem durante a partida?

O Realidade Jovem apresentou uma forte resistência defensiva, dificultando as ações ofensivas do São Paulo principalmente no primeiro tempo.

Qual é a situação atual do São Paulo e do Realidade Jovem na tabela do Campeonato Paulista Feminino?

Com a vitória, o São Paulo permanece entre os quatro primeiros colocados, enquanto o Realidade Jovem continua na última posição com apenas um ponto.

‌



