São Paulo supera Realidade Jovem com gol de Karla Alves
Tricolor vence por 1 a 0 no Paulistão Feminino em Cotia
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0 em Cotia, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino. O gol decisivo foi marcado por Karla Alves em cobrança de falta.
A partida foi marcada pela forte resistência defensiva do Realidade Jovem, que dificultou as ações ofensivas do São Paulo durante todo o primeiro tempo. Apesar das dificuldades, a equipe tricolor garantiu a vitória com um gol de bola parada.
Com esse resultado, o São Paulo se mantém entre os quatro primeiros colocados do campeonato, enquanto o Realidade Jovem segue na última posição com apenas um ponto. O técnico Thiago Viana optou por escalar um time alternativo, já pensando no próximo confronto contra a Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro.
O jogo destacou o talento de Karla Alves, que além de garantir a vitória, mostrou sua habilidade em cobranças de falta, inspirada por seu pai, também ex-jogador e batedor de faltas.
Qual foi o resultado do jogo entre São Paulo e Realidade Jovem no Campeonato Paulista Feminino?
O São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0.
Quem marcou o gol da vitória do São Paulo?
Karla Alves marcou o gol decisivo em uma cobrança de falta.
Como foi a estratégia defensiva do Realidade Jovem durante a partida?
O Realidade Jovem apresentou uma forte resistência defensiva, dificultando as ações ofensivas do São Paulo principalmente no primeiro tempo.
Qual é a situação atual do São Paulo e do Realidade Jovem na tabela do Campeonato Paulista Feminino?
Com a vitória, o São Paulo permanece entre os quatro primeiros colocados, enquanto o Realidade Jovem continua na última posição com apenas um ponto.
Veja também
O Santos surpreendeu e venceu o Palmeiras; o Corinthians segue na liderança
Elas com a Bola playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!