Seleção Brasileira Feminina avança à final da Copa América Vitória sobre Uruguai garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h31 )

RESUMO DA NOTÍCIA A seleção brasileira feminina de futebol avança para a final da Copa América com vitória sobre o Uruguai.

A vitória garantiu a participação do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028.

O Brasil já está classificado como país sede para a Copa do Mundo de 2027, com eliminatórias em breve.

Clubes como Grêmio e Esporte Recife estão fazendo novas contratações e mudanças na comissão técnica.

Confira bastidores da vitória da seleção brasileira feminina sobre o Uruguai na Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol garantiu sua vaga na final da Copa América após derrotar o Uruguai com uma goleada. A vitória também assegurou a participação nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Sob a liderança do técnico Arthur Elias, a equipe destacou-se especialmente no primeiro tempo com estratégias eficazes. A comemoração pela classificação foi intensa nos vestiários.

Além disso, foram anunciados os confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil, com jogos previstos para começar em breve. O Brasil já está classificado como país sede.

No cenário dos clubes, o Grêmio apresentou suas novas contratações, Kim Santos e Kika Moreno, que expressaram entusiasmo para contribuir com o clube. No Esporte Recife, Macarena Deichler assumiu como nova treinadora, trazendo experiência para melhorar a performance do time.

O Taubaté se prepara para enfrentar o São Paulo no Campeonato Paulista, sob a liderança de Ariesmar Júnior. Carla Alves, jogadora do São Paulo, compartilhou sua história de superação e contribuição ao time.

