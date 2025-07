Sereias da Vila promovem limpeza nas praias de Santos Jogadoras do Santos destacam importância do descarte correto de resíduos Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sereias da Vila participam de ação de limpeza de resíduos nas praias de Santos

As jogadoras do Santos Futebol Clube participaram de uma atividade de limpeza nas praias de Santos, destacando a importância de manter os espaços públicos limpos. Durante a ação, as atletas enfatizaram como o descarte correto de resíduos é crucial para o bem-estar das famílias que frequentam as praias, especialmente em períodos de alta temporada turística.

Uma das jogadoras comentou sobre a quantidade surpreendente de lixo encontrado na orla, ressaltando a diferença que atitudes simples podem fazer no futuro ambiental da região. Elas incentivaram visitantes a usar sacolas para coletar seu próprio lixo durante as visitas às praias.

Além da conscientização ambiental, as Sereias da Vila estão focadas em um objetivo esportivo importante. No próximo sábado, às 15h, elas disputarão uma partida decisiva na Vila Belmiro por uma vaga na primeira divisão do futebol feminino brasileiro.

Assista ao vídeo - Sereias da Vila participam de ação de limpeza de resíduos nas praias de Santos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!