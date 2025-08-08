Logo R7.com
Thiago Viana renova com São Paulo até 2027 em meio a especulações

Técnico continua no Tricolor após rumores envolvendo o Palmeiras

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Thiago Viana renova seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2027.
  • O técnico expressou orgulho em continuar liderando o clube, onde começou em 2017.
  • A renovação ocorre antes das quartas de final do Campeonato Brasileiro e após a classificação para a Libertadores.
  • Sua relação próxima com as jogadoras é vista como essencial para a estabilidade e sucesso do time.

 

O São Paulo Futebol Clube confirmou a renovação do contrato do técnico Thiago Viana até dezembro de 2027. O treinador, que começou sua trajetória no clube em 2017 nas categorias de base e assumiu o time profissional em 2023, expressou seu orgulho em continuar liderando a equipe.

Em entrevista à TV do clube, Viana destacou sua forte ligação com o São Paulo e suas conquistas recentes, como a classificação para a Libertadores. A renovação ocorre em um momento estratégico, às vésperas das quartas de final do Campeonato Brasileiro.

A continuidade de Viana é vista como essencial para manter a estabilidade da equipe. Sua relação próxima com as jogadoras, muitas das quais ele treinou desde a base, é considerada uma vantagem significativa para o sucesso futuro do clube.

