Thiago Viana renova com São Paulo até 2027 em meio a especulações
Técnico continua no Tricolor após rumores envolvendo o Palmeiras
O São Paulo Futebol Clube confirmou a renovação do contrato do técnico Thiago Viana até dezembro de 2027. O treinador, que começou sua trajetória no clube em 2017 nas categorias de base e assumiu o time profissional em 2023, expressou seu orgulho em continuar liderando a equipe.
Em entrevista à TV do clube, Viana destacou sua forte ligação com o São Paulo e suas conquistas recentes, como a classificação para a Libertadores. A renovação ocorre em um momento estratégico, às vésperas das quartas de final do Campeonato Brasileiro.
A continuidade de Viana é vista como essencial para manter a estabilidade da equipe. Sua relação próxima com as jogadoras, muitas das quais ele treinou desde a base, é considerada uma vantagem significativa para o sucesso futuro do clube.
