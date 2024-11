'Elas com a Bola': Luana Bertolucci retorna aos treinos após vencer luta contra câncer raro

O retorno da atleta Luana Bertolucci aos campos, após encerrar o tratamento contra o linfoma de Hodgkin , foi destaque no programa Elas com a Bola, da RECORD NEWS, desta quinta-feira (7). A volante da seleção brasileira feminina de futebol e jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos, anunciou a doença enquanto competia na SheBelieves Cup , em abril. Recuperada, ela participou do primeiro treino do time norte-americano nesta quarta-feria (6).



Esta edição também recebeu a entrevista com Roseli Gustavo, ex-jogadora que fez parte da geração de ouro da seleção brasileira de basquete e comentários sobre os últimos jogos do Campeonato Baiano e do Brasileirão Sub-20. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.