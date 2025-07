Melhores momentos: Palmeiras cai nos pênaltis para o Racing Louisville na final da The Women's Cup

No jogo desta quinta-feira (24), o Palmeiras perdeu o título da The Women’s Cup para o time americano Racing Louisville, em uma disputa acirrada. No primeiro tempo, as americanas saíram na frente com gol de Emma Scars aos 38 minutos. Já na segunda etapa, a meia Brena Carolina empatou a partida aos 7 minutos com um chute certeiro.



A decisão foi para os pênaltis, e o Palmeiras desperdiçou três cobranças, ficando com o vice-campeonato. Assista!