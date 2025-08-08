Brasileiros brilham entre indicados à Bola de Ouro
Cerimônia em Paris revelará vencedores em setembro
A revista France Football divulgou os finalistas do prêmio Bola de Ouro, destacando a presença de brasileiros nas principais categorias. Vini Jr., do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, estão entre os candidatos a melhor jogador do mundo.
O Botafogo figura entre os indicados ao prêmio de melhor clube global, sendo o único fora da Europa. No futebol feminino, Amanda Gutierrez e Marta concorrem ao título de melhor jogadora, enquanto Arthur Elias disputa como técnico. Estevão, jovem talento do Chelsea, está na corrida pelo troféu Kopa para jogadores sub-21.
Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia em Paris no dia 22 de setembro.
