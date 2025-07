Chelsea e PSG se enfrentam na final da Copa do Mundo de Clubes Confronto decisivo pode consagrar campeões de seleções como vencedores de clubes Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Theo Hernández troca Milan pelo Al-Hilal e reforça investimento saudita no futebol europeu

A final da Copa do Mundo de Clubes acontece neste domingo com Chelsea e PSG disputando um título inédito. Este confronto decisivo reúne jogadores que já conquistaram a Copa do Mundo de seleções, como Enzo Fernandes pelo Chelsea e Ben Belet, Kim Pembe e Lucas Hernandes pelo PSG.

Enzo Fernandes busca se tornar o primeiro atleta a vencer tanto a Copa do Mundo de Seleções quanto a de Clubes, após ter sido campeão mundial com a Argentina em 2022. Do lado francês, Ben Belet deseja vingança após enfrentar a Argentina na final de seleções em 2022.

O PSG chega como favorito ao título, mas o Chelsea está preparado para surpreender. A partida promete ser um espetáculo único no futebol mundial, com ambos os times determinados a fazer história.

Assista ao vídeo - Theo Hernández troca Milan pelo Al-Hilal e reforça investimento saudita no futebol europeu

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!