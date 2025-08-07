Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Corinthians busca classificação contra Palmeiras na Copa do Brasil

Confronto no Allianz Parque define vaga nas quartas de final

Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Corinthians e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque para as quartas de final da Copa do Brasil.
  • Corinthians tem vantagem após vitória de 1 a 0
  • A Copa do Brasil é a última chance de título para o Corinthians após eliminações em outras competições.
  • Outros jogos incluem Atlético Mineiro contra Flamengo e duelos entre Red Bull Bragantino e Botafogo, entre outros.

 

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque em São Paulo para decidir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians tem a vantagem após vencer por 1 a 0 na Neo Química Arena.

O atacante Memphis Depay, autor do gol no primeiro jogo, ressalta que apesar da vantagem, o time deve encarar como se estivesse começando do zero. Do lado palmeirense, a equipe busca reverter o placar com apoio da torcida.

Além deste clássico paulista, Atlético Mineiro e Flamengo disputam uma vaga na Arena MRV. O Atlético precisa apenas empatar após vitória no Maracanã. Já o Flamengo precisa vencer fora de casa para seguir na competição.

Outros jogos da Copa do Brasil incluem confrontos entre Red Bull Bragantino e Botafogo, Retrô e Bahia, e Fluminense contra Internacional. As partidas prometem emoções intensas para os torcedores.

Veja também


Atlético Mineiro e Flamengo também se enfrentam nesta quarta (6); e muito mais no 'Esporte Record News'

Esporte Record News playlist

1/10

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.