Corinthians busca classificação contra Palmeiras na Copa do Brasil
Confronto no Allianz Parque define vaga nas quartas de final
Corinthians e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque em São Paulo para decidir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians tem a vantagem após vencer por 1 a 0 na Neo Química Arena.
O atacante Memphis Depay, autor do gol no primeiro jogo, ressalta que apesar da vantagem, o time deve encarar como se estivesse começando do zero. Do lado palmeirense, a equipe busca reverter o placar com apoio da torcida.
Além deste clássico paulista, Atlético Mineiro e Flamengo disputam uma vaga na Arena MRV. O Atlético precisa apenas empatar após vitória no Maracanã. Já o Flamengo precisa vencer fora de casa para seguir na competição.
Outros jogos da Copa do Brasil incluem confrontos entre Red Bull Bragantino e Botafogo, Retrô e Bahia, e Fluminense contra Internacional. As partidas prometem emoções intensas para os torcedores.
