Corinthians busca classificação contra Palmeiras na Copa do Brasil Confronto no Allianz Parque define vaga nas quartas de final Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h26 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Corinthians e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque para as quartas de final da Copa do Brasil.

Corinthians tem vantagem após vitória de 1 a 0

A Copa do Brasil é a última chance de título para o Corinthians após eliminações em outras competições.

Outros jogos incluem Atlético Mineiro contra Flamengo e duelos entre Red Bull Bragantino e Botafogo, entre outros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque em São Paulo para decidir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians tem a vantagem após vencer por 1 a 0 na Neo Química Arena.

O atacante Memphis Depay, autor do gol no primeiro jogo, ressalta que apesar da vantagem, o time deve encarar como se estivesse começando do zero. Do lado palmeirense, a equipe busca reverter o placar com apoio da torcida.

Além deste clássico paulista, Atlético Mineiro e Flamengo disputam uma vaga na Arena MRV. O Atlético precisa apenas empatar após vitória no Maracanã. Já o Flamengo precisa vencer fora de casa para seguir na competição.

Outros jogos da Copa do Brasil incluem confrontos entre Red Bull Bragantino e Botafogo, Retrô e Bahia, e Fluminense contra Internacional. As partidas prometem emoções intensas para os torcedores.

Veja também

‌



Atlético Mineiro e Flamengo também se enfrentam nesta quarta (6); e muito mais no 'Esporte Record News'

Esporte Record News playlist 1 / 10 Modo teatro Reproduzindo Jogador alemão Thomas Müller é anunciado pelo time canadense Vancouver Whitecaps Após derrota para o Santos, Juventude anuncia contratação do treinador Thiago Carpini Brasil garante nono título na Copa América Feminina após vitória sobre a Colômbia RECORD transmite disputa entre Ceará e Flamengo no domingo (3), pelo Brasileirão Grêmio apresenta zagueiro Balbuena como novo reforço Zagueira do Palmeiras exalta evolução defensiva da equipe antes de clássico contra o Corinthians Conheça Ruan Kennedy, atleta de 14 anos que é promessa do basquete brasileiro Assista à íntegra do 'Esporte Record News' desta segunda (28) Corinthians e Palmeiras acertam renovações de Yuri Alberto e Piquerez Jogadoras do Racing Louisville falam sobre impressões do Brasil após passearem por São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!