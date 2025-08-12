Corinthians enfrenta sanção da FIFA por dívida milionária
Clube está impedido de registrar novos jogadores devido a débito com Santos Laguna
O Corinthians está impossibilitado de registrar novos jogadores devido a uma dívida de aproximadamente R$ 33 milhões relacionada à contratação do zagueiro Félix Torres do Santos Laguna, do México. A FIFA impôs essa sanção ao clube, que só poderá revertê-la ao quitar o débito ou negociar um acordo com a equipe mexicana. Caso contrário, a proibição se estenderá por mais duas janelas de transferências.
Essa situação agrava os desafios enfrentados pelo Corinthians, que busca soluções para manter sua competitividade em futuras competições enquanto lida com essa restrição significativa em seu planejamento esportivo.
