Cruzeiro vence Fluminense no Maracanã e assume liderança Equipe mineira supera adversário carioca por 2 a 0 com atuação decisiva de Matheus Pereira Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 18h40 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h40 )

O Cruzeiro derrotou o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira dominou o jogo desde o início, com Matheus Pereira se destacando ao oferecer assistências para os gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge.

Matheus Pereira brilhou ao cobrar um escanteio que resultou no primeiro gol de Fabrício Bruno. Pouco depois, Caio Jorge ampliou a vantagem ao se antecipar à defesa adversária após outra assistência precisa de Matheus Pereira.

O Fluminense tentou reagir na segunda metade do jogo, mas encontrou resistência nas defesas do goleiro Cássio e em três chutes que acertaram a trave. Apesar das tentativas de recuperação do time carioca, o Cruzeiro garantiu a vitória e fortaleceu sua posição no campeonato.

