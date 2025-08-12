Estádio Monumental de Lima será palco da final da Libertadores
Confronto decisivo ocorrerá no Peru em 29 de novembro
O Estádio Monumental de Lima, com capacidade para 80 mil torcedores, sediará a final da Copa Libertadores de 2025. A partida que decidirá o campeão está marcada para 29 de novembro. O estádio de Lima já foi palco da vitória do Flamengo sobre o River Plate na final de 2019.
Este estádio foi escolhido em detrimento do Estádio Nacional, também localizado em Lima, que possui capacidade para 43 mil espectadores. A escolha reafirma o Monumental como um dos principais palcos para grandes decisões no futebol sul-americano.
Veja também
Decisão continental acontecerá em 29 de novembro, um sábado
Esporte Record News playlist
1/13
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!