Estádio Monumental de Lima será palco da final da Libertadores Confronto decisivo ocorrerá no Peru em 29 de novembro Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h57 )

O Estádio Monumental de Lima, com capacidade para 80 mil torcedores, sediará a final da Copa Libertadores de 2025. A partida que decidirá o campeão está marcada para 29 de novembro. O estádio de Lima já foi palco da vitória do Flamengo sobre o River Plate na final de 2019.

Este estádio foi escolhido em detrimento do Estádio Nacional, também localizado em Lima, que possui capacidade para 43 mil espectadores. A escolha reafirma o Monumental como um dos principais palcos para grandes decisões no futebol sul-americano.

Decisão continental acontecerá em 29 de novembro, um sábado

