Flamengo negocia contratação de Saúl Ñíguez

Flamengo negocia contratação do meia espanhol Saúl Ñíguez

O Flamengo está prestes a confirmar a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez. Com 30 anos, Saúl tem uma carreira marcada por passagens por clubes renomados como Atlético de Madrid, Chelsea e Sevilla. Além disso, ele já atuou em 19 partidas pela seleção da Espanha.

A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol mundial. Segundo Romano, Saúl Ñíguez teria aceitado a proposta do Flamengo para um contrato de três anos após não chegar a um acordo com uma equipe turca.

Essa negociação representa mais um movimento estratégico do Flamengo para fortalecer seu elenco. Com sua experiência em grandes equipes europeias, Saúl pode trazer novas opções para o meio-campo do time carioca.

Assista ao vídeo - Flamengo negocia contratação do meia espanhol Saúl Ñíguez

