Fluminense desafia Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes Time carioca busca vaga inédita na final Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h02 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h02 )

Cosme Rímoli: Fluminense pode ganhar do Chelsea se tiver a personalidade que o Palmeiras não teve

O Fluminense enfrentará o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira em Nova Jersey. O time carioca é o único representante sul-americano nesta fase do torneio e busca uma vaga inédita na final sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

Com Freytes e Martinelli suspensos por cartões amarelos, Thiago Santos e Hércules são as opções mais prováveis para substituí-los, especialmente após desempenhos decisivos em partidas anteriores. Renê retornará à lateral esquerda em uma formação que tem variado nas últimas partidas.

A FIFA ajustou os valores dos ingressos, permitindo que mais torcedores apoiem o Fluminense por cerca de 70 reais. A expectativa é alta para um bom desempenho do time brasileiro neste confronto decisivo.

