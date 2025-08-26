Logo R7.com
Gio Garbelini destaca confiança na conquista da Copa América

Atacante fala sobre vitória nos pênaltis contra a Colômbia e expectativas para temporada espanhola

Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Gio Garbelini destaca a vitória na Copa América contra a Colômbia nos pênaltis.
  • Atacante expressa confiança na equipe brasileira durante as cobranças decisivas.
  • Após ser eleita a melhor jogadora da Liga F, ela está ansiosa para retornar ao Atlético de Madrid.
  • Gio vê a Copa do Mundo de 2027 como uma oportunidade única para o futebol feminino no Brasil.

 

‘A gente já sabia que ia ganhar’, diz Gio Garbelini sobre conquista da Copa América nos pênaltis

A atacante Gio Garbelini vive um momento especial na seleção brasileira e no Atlético de Madrid. Em entrevista, ela compartilhou suas expectativas para o início do Campeonato Espanhol Feminino e relembrou a emocionante vitória na Copa América contra a Colômbia.

Na final, Brasil e Colômbia empataram em 4 a 4 no tempo regulamentar, levando a decisão para os pênaltis. Gio destacou a confiança da equipe brasileira durante as cobranças decisivas, afirmando que já sabiam que iam ganhar devido à energia positiva do time.

Após ser eleita a melhor jogadora da Liga F em 2024, Gio está ansiosa para voltar aos gramados com o Atlético de Madrid. Ela expressou gratidão ao clube por seu desenvolvimento como atleta e destacou a importância de evoluir continuamente.

Pensando no futuro, Gio vê a Copa do Mundo de 2027 no Brasil como uma oportunidade única para transformar o futebol feminino no país. Ela deseja fazer parte desse momento histórico e se prepara para estar no auge de sua carreira quando o torneio acontecer.


Perguntas e Respostas

Qual foi o momento marcante que Gio Garbelini compartilhou sobre a Copa América?

Gio Garbelini relembrou a emocionante vitória na Copa América, onde o Brasil empatou em 4 a 4 com a Colômbia e venceu nos pênaltis. Ela destacou a confiança da equipe durante as cobranças decisivas.


Como a atacante se sente em relação ao Campeonato Espanhol Feminino?

Gio Garbelini está ansiosa para voltar aos gramados com o Atlético de Madrid e compartilhou suas expectativas para o início do Campeonato Espanhol Feminino.


Qual é a opinião de Gio sobre o futuro do futebol feminino no Brasil?

Gio vê a Copa do Mundo de 2027 no Brasil como uma oportunidade única para transformar o futebol feminino no país e deseja fazer parte desse momento histórico.

O que Gio Garbelini disse sobre seu desenvolvimento como atleta?

Ela expressou gratidão ao Atlético de Madrid por seu desenvolvimento e destacou a importância de evoluir continuamente como atleta.

Assista ao vídeo - ‘A gente já sabia que ia ganhar’, diz Gio Garbelini sobre conquista da Copa América nos pênaltis

