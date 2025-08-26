Gio Garbelini destaca confiança na conquista da Copa América
Atacante fala sobre vitória nos pênaltis contra a Colômbia e expectativas para temporada espanhola
A atacante Gio Garbelini vive um momento especial na seleção brasileira e no Atlético de Madrid. Em entrevista, ela compartilhou suas expectativas para o início do Campeonato Espanhol Feminino e relembrou a emocionante vitória na Copa América contra a Colômbia.
Na final, Brasil e Colômbia empataram em 4 a 4 no tempo regulamentar, levando a decisão para os pênaltis. Gio destacou a confiança da equipe brasileira durante as cobranças decisivas, afirmando que já sabiam que iam ganhar devido à energia positiva do time.
Após ser eleita a melhor jogadora da Liga F em 2024, Gio está ansiosa para voltar aos gramados com o Atlético de Madrid. Ela expressou gratidão ao clube por seu desenvolvimento como atleta e destacou a importância de evoluir continuamente.
Pensando no futuro, Gio vê a Copa do Mundo de 2027 no Brasil como uma oportunidade única para transformar o futebol feminino no país. Ela deseja fazer parte desse momento histórico e se prepara para estar no auge de sua carreira quando o torneio acontecer.
