Juventude contrata Thiago Carpini após derrota para o Santos Palmeiras anuncia Khellven como novo reforço até 2030 Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 22h00 )

Após perder para o Santos, o Juventude confirmou Thiago Carpini como novo técnico da equipe. Carpini retorna ao clube após ter liderado o time no retorno à Série A em 2023. Ele substitui Cláudio Tencati e inicia os treinos imediatamente.

No Palmeiras, a novidade é a contratação do lateral-direito Khellven, que atuava pelo CSKA Moscou. Khellven, de 24 anos, tem contrato com o clube até 2030 e já jogou pelo Athletico Paranaense.

