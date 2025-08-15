Marcos Rocha deixa Palmeiras rumo ao Grêmio
Lateral se despede após cinco anos de conquistas
O lateral-direito Marcos Rocha está prestes a deixar o Palmeiras para se juntar ao Grêmio. A expectativa é que ele se despeça dos colegas do clube paulista neste fim de semana. Desde sua chegada ao Palmeiras em 2018, Rocha conquistou 12 títulos importantes, incluindo duas Libertadores. Recentemente, porém, ele perdeu espaço sob o comando do técnico Abel Ferreira.
A transferência foi facilitada pela busca do Grêmio por um lateral experiente pronto para entrar em campo. Apesar de ser uma figura importante no passado recente do Palmeiras, Rocha agora busca novos desafios no tricolor gaúcho. A confirmação oficial da transferência é aguardada em breve.
Veja também
Lateral era pouco utilizado no Verdão
Esporte Record News playlist
1/16
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!