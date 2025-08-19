Marcos Rocha se despede do Palmeiras após oito temporadas
Lateral direito seguirá sua carreira no Grêmio após saída do Verdão
O Palmeiras realizou uma cerimônia de despedida para o lateral direito Marcos Rocha, que encerrou seu ciclo no clube após oito temporadas para se juntar ao Grêmio. O evento contou com a presença do elenco do Palmeiras e da família do jogador.
Durante a homenagem, Marcos Rocha expressou sua gratidão pelo tempo que passou no clube, destacando as conquistas e momentos marcantes vividos ao lado dos companheiros. Ele recebeu uma placa de homenagem da presidente Leila Pereira, que ressaltou sua importância como um dos pilares da equipe.
O jogador também aproveitou a ocasião para se despedir dos colegas antigos, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, com quem compartilhou muitas vitórias. Marcos Rocha seguirá sua carreira no Grêmio, enquanto o Palmeiras continua seu processo de reformulação.
Qual foi o motivo da despedida de Marcos Rocha do Palmeiras?
Marcos Rocha se despediu do Palmeiras após oito temporadas para se juntar ao Grêmio.
Como foi a cerimônia de despedida de Marcos Rocha?
A cerimônia de despedida contou com a presença do elenco do Palmeiras e da família do jogador, onde ele recebeu uma placa de homenagem da presidente Leila Pereira.
O que Marcos Rocha disse durante a sua despedida?
Marcos Rocha expressou sua gratidão pelo tempo no clube, destacando as conquistas e momentos marcantes vividos ao lado dos companheiros.
Quais são os próximos passos na carreira de Marcos Rocha?
Marcos Rocha seguirá sua carreira no Grêmio, enquanto o Palmeiras está passando por um processo de reformulação.
