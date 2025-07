Ruan Kennedy, promessa do basquete brasileiro aos 14 anos Jovem se destaca na seleção sub-16 após ser revelado pelo Franca Basquete Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 19h50 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Ruan Kennedy, de 14 anos, brilha na seleção brasileira sub-16 de basquete.

Revelado pelo Franca Basquete, ele realiza o sonho de representar o Brasil.

Seu treinador e família sentem orgulho de suas conquistas e competitividade.

Ruan treina com jogadores experientes para se preparar para novos campeonatos.

Conheça Ruan Kennedy, atleta de 14 anos que é promessa do basquete brasileiro

Ruan Kennedy, com apenas 14 anos, já se destaca no basquete vestindo a camisa da seleção brasileira sub-16. Revelado nas categorias de base do Franca Basquete, o jovem atleta realiza o sonho de representar o país no esporte.

A família e o treinador expressam orgulho por suas conquistas. Seu treinador destaca seu notável nível de competitividade, sempre incentivando seus colegas a melhorar o desempenho coletivo.

Nos treinos no Franca Basquete, Ruan tem oportunidades valiosas para aprender com jogadores experientes. Ele se prepara para novos campeonatos, buscando afirmar ainda mais seu talento no cenário nacional.

Assista ao vídeo - Conheça Ruan Kennedy, atleta de 14 anos que é promessa do basquete brasileiro

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!