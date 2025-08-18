Santos enfrenta Atlético-MG pela semifinal do Brasileirão A2 feminino
Equipes disputam vaga na final contra o Botafogo; ingressos gratuitos
Santos e Atlético Mineiro jogam nesta segunda-feira (18) às 21h na Vila Belmiro pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. O Atlético venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar à final contra o Botafogo. O Santos necessita vencer por dois gols para garantir a vaga diretamente ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.
Ambas as equipes já garantiram presença na Série A1 do próximo ano, mas agora buscam o título da Série A2. O Santos vem de uma vitória sobre o Palmeiras no Campeonato Paulista e ocupa a sexta posição estadual. Lari é a artilheira do time com sete gols. O Atlético está classificado para as oitavas da Copa do Brasil contra o Bahia e se prepara para o Campeonato Mineiro. Ingrid e Kellan Bender lideram a artilharia com três gols cada.
O histórico entre Santos e Atlético Mineiro é equilibrado, com três vitórias para o Santos e duas para o Atlético em cinco partidas. Os ingressos para o jogo na Vila Belmiro são gratuitos.
