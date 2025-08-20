Logo R7.com
Sesi Araraquara conquista tricampeonato na Liga Feminina de Basquete

Vitória sobre Sampaio Basquete garante terceiro título consecutivo

Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • O Sesi Araraquara venceu o Sampaio Basquete por 65 a 57 em São Paulo.
  • A vitória garantiu o tricampeonato consecutivo na Liga Feminina de Basquete.
  • Aline foi a principal pontuadora, e o time começou forte, liderando o primeiro quarto.
  • Agora, ambos os times têm três títulos na competição, destacando-se na história da Liga.

 

O Sesi Araraquara venceu o Sampaio Basquete, garantindo o título da Liga Feminina de Basquete com um placar de 65 a 57. Com esta vitória, a equipe do interior paulista se tornou tricampeã consecutiva da competição.

A partida decisiva ocorreu no Sesi Leopoldina, onde a equipe de Araraquara começou forte, liderando o primeiro quarto. Apesar da recuperação do Sampaio Basquete no segundo quarto, o Sesi Araraquara manteve o controle e fechou a série em 3 a 1. Aline destacou-se como a principal pontuadora do jogo.

Este triunfo coloca o Sesi Araraquara ao lado do Sampaio Basquete como um dos maiores vencedores da história da Liga, com três títulos cada. O técnico Fábio Apolinário celebrou seu segundo título no comando da equipe, enfatizando o compromisso do time em melhorar continuamente.

Qual foi o resultado da partida que garantiu o tricampeonato do Sesi Araraquara na Liga Feminina de Basquete?

O Sesi Araraquara venceu o Sampaio Basquete por 65 a 57.


Onde ocorreu a partida decisiva que assegurou o título?

A partida decisiva ocorreu no Sesi Leopoldina, em São Paulo.

Quem foi a principal pontuadora do jogo?

Aline destacou-se como a principal pontuadora da partida.


Quantos títulos o Sesi Araraquara e o Sampaio Basquete possuem na Liga Feminina de Basquete?

Ambas as equipes possuem três títulos na Liga Feminina de Basquete.

Equipe do interior de São Paulo conquista o tricampeonato consecutivo na competição

