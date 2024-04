Estúdio News fala sobre o mercado de energia elétrica neste sábado (13)

Record News |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Alexei Vivan, Rafael Maia e Gustavo Toledo Alexei Vivan, Rafael Maia e Gustavo Toledo (Divulgação/RECORD)

O acesso ao mercado livre de energia para instituições de grande porte, conectadas em média e alta tensão, chamados de Grupo A, já é uma opção desde janeiro deste ano. O tema ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (13), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

A solução de compra e venda de energia elétrica, permite aos consumidores escolher o próprio fornecedor e negociar diretamente com as geradoras, oferecendo uma maior flexibilidade, permitindo que eles busquem alternativas mais competitivas e personalizadas de fornecimento de energia, além de incentivar a inovação e a eficiência no setor.

O diretor-presidente da ABCE (Associação Brasileira das Companhias de Energia Elétrica), Alexei Vivan, explica que a tendência é que essa liberdade de energia seja ampliada.

“Na comercialização livre, o consumidor vai ter condição de realmente discutir e encontrar o melhor fornecedor de energia para ele. A tendência é não só fomentar esse mercado a ponto de ter mais empresas ofertando energia, como fomentar também o mercado de geração de energia que é o que a gente precisa, ter cada vez mais fontes gerando, disponibilizando energia em nosso sistema interligado”, diz Alexei.

A possibilidade de termos o livre mercado do setor de energia elétrica se assemelha a privatização do mercado de telefonia que anos atrás permitiu ao consumidor escolher o fornecedor de linha telefônica, destaca Rafael Maia, CEO da LUZ.

“Há um cenário onde o empresário escolhe não só pelo custo, há a possibilidade do empresário olhar para o fornecedor que mais o agrada, ele pode escolher adquirir mais risco ou menos risco na energia do seu negócio ou procurar uma empresa que ofereça um serviço melhor do que o já enxerga hoje”, conta o executivo.

Alexei salienta: “O consumidor passará a ter que respeitar uma série de regras e assumir vários riscos e precisará conhecer ou contratar alguém que conheça sobre uma comercializadora, que explique tudo isso para ele”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.